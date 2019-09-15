В Сирии прошел грандиозный праздник, приуроченный к Воздвижению Креста Господня

Дамаск, 15 сентября. Грандиозное огненное шоу с небывалым размахом прошло в христианском городе Сирии Маалюля. Верующие собрались в историческом месте, чтобы отпраздновать Воздвижение Креста Господня.

14 сентября сирийские христиане отмечают особый день, когда в 326 году мать императора Константина Великого царица Елена нашла подлинный крест, на котором распяли Христа. Центром праздника в Сирии ежегодно становится Маалюля, жители которой до сих пор разговаривают на арамейском языке. В праздничный день этот день городок собирает множество христиан со всей страны. Люди чествуют Христа песнями, разрывают небо красочными фейерверками и просто отдыхают в центре города.

Не обходится и без стрельбы из автоматов, только теперь в пережившем нападение террористов городе пули теперь летят только в сторону мирного неба.

Особая традиция праздника — сбрасывать с гор огненные шары и устраивать яркое шоу с летящими в разные стороны искрами на возвышенностях и на улочках города. Праздник продолжается с вечера до глубокой ночи, и становится хорошим поводом собраться всем вместе.

Стоит отметить, что русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому и новоюлианскому календарю, празднуют Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

В православии праздник этот праздник принадлежит к числу господских двунадесятых, то есть, связанных с Иисусом Христом и относящихся к 12 важнейшим (помимо Пасхи).

Католики и представители других христианских конфессий, живущие по григорианскому календарю, отметили этот праздник 14 сентября.

По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла. Кроме того, считалось, что наложение креста помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от различных бед.