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Кардиолог объяснил, почему надо навсегда отказаться от помидоров

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Кардиолог объяснил, почему надо навсегда отказаться от помидоров

Москва, 15 сентября. Американский кардиолог Стивен Гандри и автор книг полагает, что от употребления томатов необходимо отказаться. По словам эксперта, этот овощ может быть опасен по причине содержания в нем белка лектина, который используется растением для борьбы с вредителями.

Как отметил специалист, в организме человека белок может стать причиной возникновения воспалительного процесса и ряда заболеваний, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Кардиолог связал воздействие лектина с возникновением хронической усталости, уменьшением деятельности мозга, появлением на коже сыпи и облысением.

Однако американский медик признает, что в томатах много витаминов, полезных микроэлементов и они могут являться профилактикой онкологии. Параллельно с этим, как утверждает эксперт, наличие лектина в овоще несет угрозу для человеческого организма.

Ранее эксперты из Австралии называли продукты, снижающие риск развития рака кишечника. Доктора порекомендовали включить в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой.

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Источник: Вечерняя Москва
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