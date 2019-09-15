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Жительница США съела обручальное кольцо во сне

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Жительница США съела обручальное кольцо во сне

Калифорния, 15 сентября. Женщина в американском штате Калифорния случайно съела обручальное кольцо во сне.                

Жительнице Соединенных Штатов Дженнк Эванс ночью приснился кошмар: во сне она увидела преступника в поезде и попыталась спасти кольцо с бриллиантом, проглотив ювелирное изделие. Об этом пишет издание The Mirror.                       

Утром девушка поняла, что произошло. Вместе с молодым человеком она отправилась к врачам, которые извлекли кольцо из желудка.                                    

Ранее сообщалось, что российские хирурги одного из медицинских учреждений Новосибирска удалили девушке трихобезоар — огромный комок волос в желудке. По данным министерства здравоохранения по региону, в одну из клиник поступила 16-летняя пациентка с болями, жалобами на потерю веса и аппетита​​​. Врачи исследовали организм девушки и выяснили, что ей необходима операция по удалению гигантского кома волос.                                                                                                          

Напомним, в марте 2019 года китайские хирурги удалили из желудка девочки 1,5-килограммовый ком волос. Удалось выяснить, что ребенок на протяжении шести лет ел свои волосы. Сообщалось, что в конечном итоге восьмилетняя девочка пожаловалась матери на боль в желудке. Врачи благополучно удалили волосяной ком, в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.                          

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