Жительница США съела обручальное кольцо во сне

Калифорния, 15 сентября. Женщина в американском штате Калифорния случайно съела обручальное кольцо во сне.

Жительнице Соединенных Штатов Дженнк Эванс ночью приснился кошмар: во сне она увидела преступника в поезде и попыталась спасти кольцо с бриллиантом, проглотив ювелирное изделие. Об этом пишет издание The Mirror.

Утром девушка поняла, что произошло. Вместе с молодым человеком она отправилась к врачам, которые извлекли кольцо из желудка.

Ранее сообщалось, что российские хирурги одного из медицинских учреждений Новосибирска удалили девушке трихобезоар — огромный комок волос в желудке. По данным министерства здравоохранения по региону, в одну из клиник поступила 16-летняя пациентка с болями, жалобами на потерю веса и аппетита​​​. Врачи исследовали организм девушки и выяснили, что ей необходима операция по удалению гигантского кома волос.

Напомним, в марте 2019 года китайские хирурги удалили из желудка девочки 1,5-килограммовый ком волос. Удалось выяснить, что ребенок на протяжении шести лет ел свои волосы. Сообщалось, что в конечном итоге восьмилетняя девочка пожаловалась матери на боль в желудке. Врачи благополучно удалили волосяной ком, в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.