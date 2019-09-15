Экс-чемпион UFC Вудли готов пойти на снижение весовой категории ради Нурмагомедова

Вашингтон, 15 сентября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли назвал себя фанатом Хабиба Нурмагомедова и заявил, что хочет провести бой с россиянином.

«Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат», — признался Вудли.

Сам он выступает в полусредней весовой категории, а Нурмагомедов в легком весе, поэтому, по мнению американца, их возможный поединок можно было бы провести в промежуточном весе.

«Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов», — добавил он.

При этом экс-чемпион UFC заметил, что Нурмагомедов «тяжело укладывается в лимит» легкого веса.

Как сообщала ранее «Газета.ру», свой титул Вудли потерял в марте этого года, новым чемпионом полусреднего веса стал Камар Усман. В июле Вудли заявил, что не отказался бы от реванша и с удовольствием подрался бы с ним в ноябре.

Нурмагомедов 7 сентября в бою с Дастином Порье защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. 12 сентября президент РФ Владимир Путин поздравил его с победой. Встреча прошла в аэропорту Махачкалы. Глава государства назвал Хабиба крепким и сильным бойцом, отметив его «хороший удушающий прием».