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Экспедиционный корабль ВМС США зашел в Черное море третий раз за год

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Экспедиционный корабль ВМС США зашел в Черное море третий раз за год

Стамбул, 15 сентября. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте мониторингового ресурса Bosphorus Observer.

Указанный корабль заходит в Черное море в третий раз за 2019 год.

USNS Yuma являются многоцелевыми нестроевыми кораблями, которые предназначены для оперативной дислокации войск, грузов и военной техники, включая американские танки M1 Abrams, а также для снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных акций.

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Источник: Twitter
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