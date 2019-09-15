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Очевидцы сообщили о перестрелке в петербургском парке

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Очевидцы сообщили о перестрелке в петербургском парке

Санкт-Петербург, 15 сентября. Выстрелы были слышны 15 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в соцсети в «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».                                                      

В воскресенье местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что рядом с парком Сосновка со стороны Тихорецкого проспекта были слышны выстрелы, которые, скорее всего, были произведены из пистолета. После чего последовали выстрелы уже из автоматического оружия. Горожане заявили, что все переросло в перестрелку. Об этом пишут «Невские новости».                                        

На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, после чего по адресу отправились работники скорой помощи.                     

К настоящему моменту информации о пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По информации ГУ МВД, сообщений о перестрелке не поступало.                                              

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на подстанции на улице Коммуны, 7 в Красногвардейском районе Петербурга, сообщила пресс-служба петербургского МЧС. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.20, и огнеборцы незамедлительно отправились на место происшествия.                  

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