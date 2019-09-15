Пушков оценил слова главы МИД Украины об амнистии и особом статусе Донбасса

Москва, 15 сентября. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте отреагировал на слова руководителя МИД Украины Вадима Пристайко об амнистии участникам конфликта в Донбассе и законе об особом статусе региона, подчеркнув, что для президента Владимира Зеленского такая позиция заранее проигрышная.

Ранее Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам, а также призвал парламент страны скорректировать действующий закон об особом статусе Донбасса, который истекает в конце 2019 года, или принять новый, чтобы можно было «двигаться дальше». Украинский министр отметил, что положение об особом статусе региона не собираются вносить в Основной закон.

Российский сенатор Пушков напомнил, что такая позиция противоречит минским договоренностям и свидетельствует о прямом отказе украинских властей их выполнять.

«Проигрышная позиция для Зеленского», — резюмировал Пушков.

Украинская Рада приняла закон об особом статусе Донбасса пять лет назад, но так и не ввела его в действие. Осенью прошлого года украинский кабинет министров продлил его до конца 2019 года.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчинятья незаконно пришедшему к власти парламенту, объявили о независимости и отделении. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке во время встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.