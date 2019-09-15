Военные РФ в Сирии доставили более трех тонн еды и одежды в провинцию Алеппо

Алеппо, 15 сентября. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили свыше трех тонн продовольствия и одежды в населенный пункт Маарет-умм-Хауш провинции Алеппо.

По словам представителя ЦПВС Дениса Шатайло, указанный поселок сильно пострадал во время военных действий. Он также рассказал журналистам, что в село доставлено 500 продовольственных наборов и столько же комплектов одежды.

Кроме того, офицеры ЦПВС заверили, что в ближайшее время запланирована еще одна гуманитарная акция в этот район с привлечением военных докторов, заключил он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в Российской Федерации) в Ираке и САР. В настоящее время Дамаск ведет работу по политическому урегулированию, восстановлению инфраструктуры страны и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.