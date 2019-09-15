Самого опытного космонавта России отстранили от полетов. События дня. ФАН-ТВ

В Кемерово на месте ТЦ «Зимняя вишня» открылся сквер Ангелов В Кемерово на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» появился сквер Ангелов. Торжественных церемоний и перерезанных лент не будет, об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Парк памяти просто открыл свои двери всем желающим. На его территории посажены 60 сосен – по числу погибших. Между прогулочных дорожек расположился фонтан, часовня и небольшая башня, но до конца оформление территории еще не завершено, в сквер привезли еще 17 тысяч декоративных камней. Напомню, четырехэтажный ТЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта прошлого года. В результате пожара погибли 60 человек, из которых 41 ребенок.

Киев готовит пакет предложений для улучшения жизни Донбасса Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен окончательно решить вопрос неподконтрольного Донбасса. По словам министра, правительство под личным контролем президента Владимира Зеленского, готовит пакет предложений, который должен облегчить жизнь самопровозглашенным республикам. Для диалога с населением, по мнению Пристайко, необходимо сначала обеспечить людям доступ к теле- и радиовещанию. Не исключено, что в конституции Украины будет указан особый статус Донбасса.

10 дронов атаковали нефтезаводы в Саудовской Аравии Минувшей ночью в Саудовской Аравии десять дронов атаковали ряд национальных нефтеперерабатывающих заводов. На комплексе вспыхнул сильный пожар. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Заявление, по американской традиции, опубликовано в Твиттере. Несмотря на то, что ответственность за эти действия взяла на себя группировка «Ансар Аллах», Помпео уверен, что это дело рук Ирана. США также сразу заявили о своей готовности задействовать свои стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии подтвердил, что после атаки добыча королевством нефти сократилась на 50%.