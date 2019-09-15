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Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

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Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

Якутск, 15 сентября. Вертолет, выполнявший рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Во время организованного взаимодействия было установлено, что вертолет вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на борту находились летчик и два пассажира. В региональном МЧС уточнили, что аварийный маяк не срабатывал, однако пилот не отвечает.

В настоящее время для проведения поисковой операции с озера Аяма отправился Eurocopter. Другие подробности пока не уточняются.

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Источник: ГУ МЧС России по Республике Саха
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