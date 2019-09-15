В Крыму назвали нездоровым азартом идею Киева по соединению морей

Севастополь, 15 сентября. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на предложение премьер-министра Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.

Бальбек обратил внимание на то, что идея украинского премьера схожа с планом коммунистов повернуть обратно сибирские реки.

«Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа?» — поинтересовался парламентарий, комментируя инициативу киевских властей.

Депутат указал на то, что такую попытку украинского правительства показать свое трудолюбие и работоспособность едва ли кто-то оценит. По словам депутата, речь идет не о «глобальной стратегии», а о «похвальбе» и «нездоровом азарте», пишут «Известия».

Ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в украинской столице заявил, что Киев хотел бы соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Он отметил, что украинские власти работают над воплощением в жизнь нескольких «амбициозных проектов».

Он пояснил, что есть 40 водных путей, о которых Киеву нужно договариваться с польскими и белорусскими властями.

Ранее Гончарук заявил, что Украина стремится присоединиться к энергетическому рынку Европейского союза через шесть лет. Во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он выразил надежду, что Киев «сможет очутиться в европейской семье».