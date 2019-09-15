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Киев подготовит «пакет предложений» для жителей Донбасса

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Киев подготовит «пакет предложений» для жителей Донбасса

Киев, 15 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что руководство страны готовит «пакет предложений», призванный облегчить положение жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. С соответствующим заявлением глава украинского МИД выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение», — заявил Пристайко.

По словам министра, речь идет о восстановлении моста в станице Луганской, а также о разведении войск в этом районе. Пристайко уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен окончательно решить конфликт в Донбассе.

Ранее глава украинского МИД заявлял, что Киев не планирует вносить в украинскую конституцию изменения, чтобы предоставить Донбассу особый статус, сообщила Газета.ru. По его словам, вопрос будет регулироваться проходящей в стране реформой децентрализации.

Мост через реку Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен четыре года назад при обстреле. С тех пор пешеходы переходят реку по временным деревянным настилам. Владимир Зеленский заявлял, что Киев приступит к восстановлению переправы только после того, как ЛНР отодвинет свои укрепления.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик после того, как они отказались признать последствия государственного переворота на Украине и объявили о независимости. По данным ООН, за несколько лет боевых действий в регионе погибли более 13 тысяч человек. Согласно неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч.

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Источник: Hromadske
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