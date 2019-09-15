Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Москва, 15 сентября. Главная медицинская комиссия во время заседания в Центре подготовки космонавтов приняла решение исключить из отряда самого профессионального из нынешних космонавтов Федора Юрчихина.

Эту информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Отвечая на соответствующий вопрос, Кононенко подчеркнул, что «решение комиссии окончательное».

Данный вердикт должен быть утвержден приказом на отчисление из отряда, для чего необходимо созвать межведомственную комиссию.

Ранее в беседе с РИА Новости 60-летний Юрчихин рассказал, что по поводу его здоровья возникли вопросы. Параллельно он указал на то, что желал бы отправиться в недолгую и интересную по задачам экспедицию, к примеру, облететь спутник Земли.

В активе Юрчихина пять космических полетов — четыре на отечественных кораблях «Союз» и один на американском шаттле «Атлантис». Первый раз он отправился в космос 17 лет назад. Общая продолжительность его полетов составила год и более 8 месяцев. За указанное время он сумел совершить девять выходов в открытый космос.

На данный момент российский отряд космонавтов насчитывает 25 человек, еще восемь человек — кандидаты в космонавты.