В Киеве предупредили об угрозе ликвидации железных дорог

Киев, 15 сентября. Анонсированная штабом президента Украины Владимира Зеленского приватизация «Укрзализныци» может стать глобальной катастрофой для системы железнодорожного транспорта страны. Об этом в эфире YouTube-канала «CapitalTV» заявил экс-заместитель главы министерства инфраструктуры Украины Александр Кава.

По словам бывшего чиновника, желание приватизировать «Укрзализницу» озвучивают те, кто не понимает, как функционирует железнодорожный транспорт и не учитывает опыт государств Европейского союза.

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая фактически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — рассказал Кава о последствиях такого решения.

Как напомнил экс-заместитель руководителя ведомства, схожее уже происходило в государствах Латинской Америки, что привело к ликвидации пассажирского движения и разбору до 65% железнодорожной сети, передает телеканал «360».

«В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран ЕС на рынке превалирует государственный перевозчик», — резюмировал Кава.

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения об очень плохом состоянии украинской железнодорожной инфраструктуры. К примеру, средний возраст грузовых тепловозов «Укрзализныци» составляет более 30 лет, при этом предприятие не имеет ни единого состава младше восьми лет. Кроме того, треть железнодорожных путей на Украине требует полного обновления, остальная часть изношена более чем на половину.