Экс-педагог Заворотнюк отреагировал на сообщения о болезни артистки

Москва, 15 сентября. Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ проходила обучение актриса и телевизионная ведущая Анастасия Заворотнюк, отреагировал на сообщения о болезни артистки.

Он отметил, что успел обзвонить общих с Заворотнюк знакомых, и оказалось, что никто из них не знает о ее проблемах со здоровьем. По его мнению, общие приятели были бы в курсе дела, «если было бы что-то серьезное».

«Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть», — передает KP.ru слова Леонтьева.

Напомним, в течение последних нескольких недель в прессе появляются сообщения о том, что главная «няня страны» Заворотнюк была доставлена в столичную больницу, после чего медики ввели ее в медикаментозную кому. Эту информацию подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, у 48-летней артистки на самом деле последняя стадия рака головного мозга. Он уточнил, что состояние актрисы на данном этапе оценивается как очень тяжелое. По словам докторов, опухоль дала метастазы. Впрочем, генеральный менеджер Заворотнюк Стас Христов выступил с опровержением сообщений о госпитализации звезды шоу-бизнеса.

Ранее СМИ сообщили, что супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу.