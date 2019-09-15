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Сенатор США призвал рассмотреть возможность удара по нефтяным объектам Ирана

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Сенатор США призвал рассмотреть возможность удара по нефтяным объектам Ирана

Вашингтон, 15 сентября. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал руководство США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Ирана из-за атак на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму», — написал республиканец.

Ранее с обвинениями в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты в адрес руководства Ирана выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Глава Госдепартамента заявил, что «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена», сообщает газета «Известия».

Предприятия нефтяной компании Saudi Aramco в районе месторождения Абкайк на востоке Саудовской Аравии были атакованы десятью дронами в ночь на субботу, 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя представители йеменского движения «Ансар Аллах» из числа мятежников хуситов.

Среди атакованных предприятий оказался крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс около города Абкаик, в котором живет много западных специалистов. Также нападению подвергся нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, где располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии.

После атак на предприятиях вспыхнули сильные пожары. Позже местные власти сообщили о локализации возгораний.

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Источник: Twitter
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