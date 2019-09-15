«Парк ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне» открыли в Кемерово

Кемерово, 15 сентября. «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» открылся в Кемерово.

Открытие парка на месте сгоревшего ТЦ переносили несколько раз​​​. Изначально оно было запланировано на 20 августа, позже парк собирались открыть к 1 сентября. В результате окончательной датой открытия стало воскресенье, 15 сентября.

«Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе», — цитирует губернатора Кузбасса Сергея Цивилева РИА Новости.

Он отметил, что в парке возвели «старинную башню», олицетворяющую Кузнецкую крепость, с которой «начинался весь Кузбасс». Цивилев добавил, что задача стояла в том, чтобы сделать место памяти и силы, а не место скорби.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В тот день погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Проект «Парка ангелов» подготовил американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдман. На площади 1,8 гектара создано уютное и современное пространство для отдыха. Название парка выбрано по итогам онлайн-голосования.