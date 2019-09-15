В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа

Берлин, 15 сентября. Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — цитирует Шлунда РИА Новости.

Политик отметил, что в случае холодов Берлину срочно понадобится газ из трубопровода «Северный поток», так как возобновляемые источники энергии, особенно в зимний период, «приведут к значительным колебаниям в энергоснабжении». Депутат напомнил, что, если холода одновременно обрушатся на Центральную Европу и Северную Америку, остается возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала.

Шлунд подчеркнул, что Германии необходимы постоянные поставки российского газа для «экономического мотора» и обеспечения безопасности населения. По его словам, главной целью «Альтернативы для Германии» остается простое и бесперебойное снабжение страны газом, особенно с учетом значительных проблем для энергобезопасности в будущем «из-за лихорадочного продвижения альтернативных источников энергии».

«В интересах Германии АдГ поддерживает газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Только в том случае, если запасы газа, а также возможности по замене другими источниками энергии будут четко обеспечены для нашей страны, мы будем удовлетворены», — заключил Шлунд.

Ранее суд ЕС отменил принятое в 2016 году решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности принимающего газ из «Северного потока» газопровода OPAL.

Иск подала польская компания PGNiG. В Варшаве считают, что новые ограничения не позволят «Газпрому» отказаться от транзита газа через территорию Украины, так как компания не сможет использовать газопровод «Северный поток» в полной мере. Помимо этого, в Польше заявили, что доступ «Газпрома» к 90% мощности OPAL якобы противоречит принятому в ЕС принципу энергетической солидарности.

В «Газпроме» назвали решение суда ЕС политически мотивированным. В настоящий момент в компании изучают юридические и коммерческие последствия решения.