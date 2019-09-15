Автомобиль такси въехал в группу пешеходов в Японии

Токио, 15 сентября. Как минимум семь человек пострадали в результате наезда автомобиля такси на пешеходов в японском городе Нагоя. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. По словам очевидцев, автомобиль такси выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов около железнодорожной станции Канаяма. Пострадавших доставили в больницы, один из пешеходов получил серьезные травмы.

В настоящее время полиция изучает обстоятельства происшествия и допрашивает 70-летнего водителя автомобиля.