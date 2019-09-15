Зеленский пообщался с создателем сериала «Чернобыль»

Киев, 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль» Крейгом Мазином и другими представителями мирового кинематографа. Соответствующую запись глава украинского государства опубликовал в соцсети Facebook.

Встречи украинского президента со звездами мирового кино прошли в Киеве в ходе ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия». Зеленский пообщался с уроженкой Украины Милой Кунис. Актриса известна по картинам «Черный лебедь», «Макс Пэйн» и «Книга Илая».

Кроме того, среди знаменитостей, с которыми встречался президент Украины, были снявшаяся в картинах «Лига справедливости» и «Бегущий по лезвию 2049» актриса Робин Райт и известный по фильмам «Оптом дешевле» и «Дочь моего босса» актер и продюсер Эштон Кутчер.

«Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее», — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что пригласил кинематографистов на Украину и предложил «создавать шедевры вместе». По его словам, в стране «есть все, чтобы снимать хорошее кино».

«Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино — и замечательные локации, и «прокачанных» специалистов, и надлежащую техническую базу», — подчеркнул Зеленский.

В то же время экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что действующее руководство страны собирается уничтожить украинское кино, сообщило RT. Он напомнил, что Верховная рада приняла в первом чтении проект закона «О государственной поддержке кинематографии на Украине». Инициатива лишает компенсаций из государственного бюджета украинских кинопроизводителей и предоставляет их иностранным производителям.