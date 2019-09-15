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Стоимость украденного из дворца Бленейм золотого унитаза оценили в $6 млн

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Стоимость украденного из дворца Бленейм золотого унитаза оценили в $6 млн

Лондон, 15 сентября. Стоимость украденного в субботу из дворца Бленейм в Великобритании золотого унитаза оценили в шесть миллионов долларов. Об этом со ссылкой на главного управляющего Доминика Хэра сообщило агентство Associated Press.

По словам Хэра, подобных инцидентов во дворце не случалось много лет. Он назвал систему охраны хорошо продуманной, но отметил, что теперь некоторые из ее элементов могут быть пересмотрены. Управляющий дворца подчеркнул, что присутствовавший на открытии выставки автор унитаза Маурицио Каттелан был шокирован сообщением о краже.

Хэр заявил, что унитаз полностью отлит из 18-каратного золота, его стоимость составляет порядка шести миллионов долларов.

Ранее Газета.ru сообщила, что из дворца Бленейм в графстве Оксфордшир, где родился бывший премьер-миинстр Великобритании Уинстон Черчилль, похищена инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана в виде золотого унитаза.

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Источник: Associated Press
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