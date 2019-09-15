Лоза раскритиковал Монеточку и Билли Айлиш

Москва, 15 сентября. Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.

Шоумен признался, что его раздражает шумиха вокруг 17-летней Айлиш, выступление которой в Москве пришли посмотреть 15 тысяч фанатов.

«Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что?» — цитирует Лозу Kp.ru.

Певца также не впечатлило приглашение Айлиш на телепередачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Он поинтересовался «кто такой Ургант вообще» и высказал мнение, что передача куплена у американцев, поэтому они «пишут каждый день, кого позвать и что говорить».

Лоза заявил, что обсуждать в данном случае нечего. На замечание журналистов о том, что Айлиш собрала 15 тысяч зрителей, а билеты на концерт раскупили за 15 минут, Лоза заявил, что может привести сотню аналогичных примеров. По его словам, так же быстро расходятся билеты на бои без правил и футбольные матчи.

Популярность американской исполнительницы Лоза связал со «стадным эффектом», который поддерживает интерес молодых людей ко многим популярным трендам. Говоря о том, можно ли не слушать Билли Айлиш певец отметил, что «слушать там нечего».

Ранее Газета.ru сообщила, что Лоза похвалился качеством своих песен и предрек Филиппу Киркорову разорение, в случае попадания его композиций в теле и радио ротацию.

Музыкант рассказал, что 15 лет назад написал хорошую песню про Новый год, но ей не удалось попасть ни в один из новогодних эфиров. По словам певца, отказывая во включении в эфир, редактор назвал его «взрослым мальчиком» и заявил, что тот может написать книжку, песню, пьесу или сценарий, а артисты вроде Киркорова сильно пострадают, если их не будут показывать.