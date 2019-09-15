Болтон выступал против идеи Трампа частично снять санкции в отношении Ирана

Вашингтон, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о частичном снятии санкций против Ирана перед отставкой советника по национальной безопасности Джона Болтона, но тот «дал президенту понять», что категорически не согласен с решением. Об этом со ссылкой на близкий к Болтону источник сообщает телеканал NBC News.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин на заседании в Белом доме поддержал идею ослабления введенных в отношении Ирана санкций ради возобновления переговоров с исламской республикой.

В тот же день Трамп решил уволить советника по национальной безопасности. О решении было объявлено во вторник. Позже СМИ сообщили, что президент обсуждал ослабление введенных в отношении Ирана санкций перед увольнением Болтона.

Журналисты телеканала отмечают, что во время совещания в Овальном кабинете в понедельник Болтон выступал против инициативы Трампа о смягчении санкций. По словам неназванного чиновника, это был не первый раз, когда глава государства выдвинул идею смягчения санкционного режима против Ирана.

По данным интернет-издания Газета.ru, Дональд Трамп рассматривает на пост нового советника по национальной безопасности кандидатуру спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена. Ее также одобряют госсекретарь США Майкл Помпео, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл.

СМИ отмечают, что на должность могут претендовать посол США в Германии Ричард Гренелл, спецпредставитель Вашингтона по КНДР Стивен Бигэн и советник по нацбезопасности вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса Кит Келлогг.