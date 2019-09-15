Россия и Запад должны улучшить отношения, считает Пучдемон

Лугано, 15 сентября. Бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон призвал Евросоюз пересмотреть антироссийские санкции и стать протагонистом в разрешении украинского кризиса.

«Россия и ЕС должны улучшить отношения​​​. Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР. Я уверен, что будущее будет достигнуто посредством диалога и сотрудничества между Западом и Востоком, и поэтому улучшение отношений в интересах как России, так и ЕС», — цитирует Пучдемона РИА Новости.

Политик напомнил, что с момента введения взаимных санкций прошло уже пять лет. Теперь «настал момент их изменить». По его словам, Европа могла бы стать «протагонистом в разрешении украинского кризиса».

Карлес Пучдемон уехал из Испании в конце октября 2017 года, после того как парламент Каталонии на основании результатов референдума о самоопределении провозгласил независимость региона. В настоящее время политик живет в Бельгии.

Испанские власти объявили Пучдемона в европейский розыск, но немецкий суд отказался выдать политика на основе обвинения в организации восстания, хотя согласился сделать это на основе обвинений в растрате госсредств. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена отозвал европейский ордер на арест, оставив в силе ордер на арест Пучдемона в Испании.

В мае текущего года по итогам выборов политик был избран депутатом Европейского парламента, но не смог вернуться в Испанию для проведения формальных процедур. В результате Пучдемон не был официально признан депутатом. В настоящее время соответствующее дело находится на рассмотрении Суда Европейского союза.

В национальный день Каталонии, 11 сентября, в Барселоне состоялся очередной марш в поддержку движения за независимость региона, сообщила Газета.ru. На улицы вышли около 600 тысяч человек. Акция стала наименее массовой за семь лет проведения марша.