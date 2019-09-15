Муж и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу, пишут СМИ

Москва, 15 сентября. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу в субботу вечером.

Родственники Заворотнюк были очень взволнованы, пишут СМИ.

Ранее в различных изданиях стали появляться сведения о тяжелой болезни актрисы. Сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Интернет-издание Газета.ru пишет, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы. За ней наблюдают родные, близкие и врачи, актрису частично парализовало.

«Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно», — цитирует сообщение одного из телеграм-каналов издание.

Между тем концертный директор актрисы Стас Христов длительное время отрицал госпитализацию Заворотнюк. Христов утверждал, что Анастасия занята оформлением документов для выезда в Соединенные Штаты Америки. Родственники Заворотнюк отключили телефоны и не общаются с прессой.

Анастасия Заворотнюк родилась в семье народной артистки РФ и телевизионного режиссера 3 апреля 1971 года в Астрахани. Еще со школы активно участвовала в театральных постановках.

В 1991 году вышел первый фильм с участием Заворотнюк Владимира Набокова «Машенька». В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова.

Популярность Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня», в котором партнерами актрисы стали актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов и актер Борис Смолкин.

У Заворотнюк трое детей. Двое родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2008 году актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у пары родилась дочь. По данным СМИ, у Заворотнюк, как и у Фриске, диагностировали опухоль мозга во время беременности, после родов диагноз подтвердился.