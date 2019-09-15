Москва, 15 сентября. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда. Такое заявление он сделал в интервью для Международного французского радио.

Сноуден отметил, что еще в 2013 году он обратился к Парижу с просьбой предоставить политическое убежище. Однако глава Франции Эммануэль Макрон до сих пор не удовлетворил это ходатайство. Бывший спецагент назвал «печальным» подчиненное положение Европы в отношениях с Вашингтоном.

«Самое печальное во всей этой истории заключается в том, что единственное место, где американский информатор имеет шанс быть услышанным, находится не в Европе, а здесь, в России», — сказал Сноуден.

Он напомнил, что 36 западных государств отказали ему в политическом убежище. Экс-сотрудник американских спецслужб выразил сомнения в подлинной приверженности европейцев демократическим ценностям.

«Защита осведомителей не является враждебным актом», — сказал Сноуден.

Ранее Сноуден рассказал о доброжелательности россиян. Он отметил, что много путешествует по стране и высоко ценит ее природную красоту. Американец отметил, что Вашингтон создает совсем иной образ России и ее жителей, передает Газета.ru.

Дело Сноудена расценивается многими экспертами как серьезнейший провал американских спецслужб. Неудача Вашингтона привела к серьезным дипломатическим последствиям. В частности, стало известно, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года. Однако в Берлине предпочли «замять» скандал, чтобы не портить отношения с заокеанскими партнерами.