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Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда

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Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда

Москва, 15 сентября. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда. Такое заявление он сделал в интервью для Международного французского радио.

Сноуден отметил, что еще в 2013 году он обратился к Парижу с просьбой предоставить политическое убежище. Однако глава Франции Эммануэль Макрон до сих пор не удовлетворил это ходатайство. Бывший спецагент назвал «печальным» подчиненное положение Европы в отношениях с Вашингтоном.

«Самое печальное во всей этой истории заключается в том, что единственное место, где американский информатор имеет шанс быть услышанным, находится не в Европе, а здесь, в России»,  — сказал Сноуден.

Он напомнил, что 36 западных государств отказали ему в политическом убежище. Экс-сотрудник американских спецслужб выразил сомнения в подлинной приверженности европейцев демократическим ценностям.

«Защита осведомителей не является враждебным актом», — сказал Сноуден.

Ранее Сноуден рассказал о доброжелательности россиян. Он отметил, что много путешествует по стране и высоко ценит ее природную красоту. Американец отметил, что Вашингтон создает совсем иной образ России и ее жителей, передает Газета.ru.

Дело Сноудена расценивается многими экспертами как серьезнейший провал американских спецслужб. Неудача Вашингтона привела к серьезным дипломатическим последствиям. В частности, стало известно, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года. Однако в Берлине предпочли «замять» скандал, чтобы не портить отношения с заокеанскими партнерами.

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