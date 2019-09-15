США обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты, расположенные в Саудовской Аравии.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. В результате добыча нефти в королевстве упала на пять миллионов баррелей в сутки, то есть почти в два раза. По данным Reuters, саудиты также испытали проблемы с экспортом нефти.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — цитирует Помпео Газета.ru.

Ситуацию уже прокомментировали в Международном энергетическом агентстве.