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США обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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США обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Вашингтон, 15 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты, расположенные в Саудовской Аравии.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. В результате добыча нефти в королевстве упала на пять миллионов баррелей в сутки, то есть почти в два раза. По данным Reuters, саудиты также испытали проблемы с экспортом нефти.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — цитирует Помпео Газета.ru.

Ситуацию уже прокомментировали в Международном энергетическом агентстве.

«МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными странами-производителями и странами-потребителями. На данный момент рынки хорошо обеспечены достаточными коммерческими запасами», — заверили в организации.

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