Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга

Москва, 15 сентября. Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев назвал симптомы рака головного мозга. Признаками болезни являются хронические головные боли, снижение зрения, а также онемение конечностей.

При выявлении этих симптомов необходимо обратиться к онкологу и сделать МРТ. По словам врача, существуют различные виды рака головного мозга. Ряд из них поддается лечению. Однако избавиться от злокачественной опухоли (глиобластомы) сейчас не представляется возможным. Современная медицина не располагает такими возможностями.

«Ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью», — пояснил Кащеев.

Он добавил, что установить причины возникновения этого тяжелого заболевания также пока не удалось, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. По некоторым данным, врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы.

Сообщается, что актрису частично парализовало.

«Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно», — цитирует нейрохирурга Газета.ru.

Издание указывает, что родственники актрисы отключили мобильные устройства и не общаются с журналистами.

Ранее врач разъяснил информацию об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии.