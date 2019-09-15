Корреспонденты ФАН сообщили об обстреле боевиками пригородов Латакии

Дамаск, 15 сентября. Незаконные вооруженные формирования обстреляли пригороды города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Корреспондент ФАН также сообщает, что атака отражается ПВО Сирии.

Ранее сообщалось об атаке террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики обстреляли базу ВКС России из ракетных установок «Град». Они направили в сторону «Хмеймима» два вооруженных беспилотных летательных аппарата.

Также стало известно, что системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников, запущенных незаконными вооруженными формированиями для нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике.

Следует отметить, что попытка террористов атаковать авиабазу «Хмеймим» стала далеко не первой. Эффективную защиту базы обеспечивают средства ПВО.