РПЦ опровергла слухи о «космических» доходах священников

Москва, 15 сентября. Митрополит Волоколамский Иларион опроверг информацию об очень высоких доходах священников Русской православной церкви. Соответствующее заявление он сделал в интервью для телеканала «Россия-24».

Митрополит отметил, что доходы священников в различных храмах отличаются. Однако слухи о зарплатах на уровне миллиона рублей не имеют ничего общего с реальностью.

«Есть храмы богатые, а есть достаточно бедные, это зависит от того, где находится этот храм, сколько у него прихожан, это новый храм или это исторический храм, и зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц», — отметил иерарх.

Священнослужитель добавил, что приведенные им цифры актуальны для столичных храмов. В других регионах страны эта цифра может быть и меньшей.

«Вот приходит священник покрестить человека на дому, или причастить больного на дому, или освятить квартиру, или освятить машину. Как правило, за это он что-то получает», — цитирует «Интерфакс».

Митрополит добавил, что скромные материальные возможности верующего не могут быть причиной для отказа в религиозных таинств.

«Никому не могут отказать в крещении, или в отпевании, или в венчании, если люди не могут заплатить», — заключил Иларион.

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