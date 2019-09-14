Пушков посоветовал премьер-министру Украины не думать об «ответах России»

Москва, 14 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление главы правительства Украины Алексея Гончарука о том, как лучше всего «ответить России». Соответствующую публикацию сенатор разместил в социальной сети Twitter.

Порошенко тоже самое говорил. 5 лет прошло.. Показал успешность Украины.. Как итог - 7% поддержки населения. — Julia Krafman (@krafman_inc) September 14, 2019

Сенатор отметил, что в ближайшем будущем такой «ответ» Киева вряд ли удастся осуществить. Он указал на серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться украинскому населению. В частности, Пушков процитировал слова специалиста в сфере энергетики Валентина Землянского.

«Украинский эксперт Землянский сообщил, что все больше украинцев переходят с газа на дрова из-за падения уровня жизни», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, украинским властям следует задуматься не об «ответах России», а о благополучии собственного народа.

Ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук назвал Россию «агрессором».

«Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех», — цитирует Газета.ru.

Политик добавил, что со времен «победы Майдана» (государственного переворота на Украине в 2014 году — прим. ФАН) отношение к России на Украине не изменилось.

Следует отметить, что после победы «революции достоинства» экономика Украины переживает тяжелые времена. По данным Международного валютного фонда, на Украине самый низкий на континенте уровень ВВП на душу населения. Тарифы на газ за несколько лет выросли более чем десятикратно. Схожая ситуация наблюдается и с другими жилищно-коммунальными услугами.

Положение усугубляется враждебным отношением киевских властей к России, а также политикой в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.