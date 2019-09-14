Врач разъяснил информацию об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

Москва, 14 сентября. Нейрохирург Вячеслав Рак разъяснил информацию об отключении актрисы Анастасии Заворотнюк от интенсивной терапии. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского отметил, что такие действия противоречат законодательству РФ. Он подчеркнул, что врачи борются за жизнь пациента до тех пор, пока это возможно.

Рак добавил, что на определенной стадии опухоли головного мозга медикаменты уже не приносят пользу. Более того, риски их использования превышают пользу. Врач отметил, что в реанимации за жизнь пациента борются до конца. Однако случаи улучшения состояния здоровья больных при таких условиях крайне немногочисленны.

Ранее в СМИ появились сведения о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой аудитории зрителей благодаря работе в сериале «Моя прекрасная няня». Сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Газета.ru сообщает, что в настоящее время актриса находится в состоянии медикаментозной комы. За ней наблюдают родные, близкие и врачи. Издание утверждает, что актрису частично парализовало.

«Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно», — отмечает нейрохирург.

Следует отметить, что директор актрисы длительное время отрицал госпитализацию Заворотнюк. Он утверждал, что Анастасия занята оформлением документов для выезда в Соединенные Штаты Америки. Родственники Заворотнюк отключили телефоны и не общаются с прессой.