Власти Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 14 сентября. Власти Сирии открыли новый гуманитарный коридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что пункт создан для добровольного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирных жителей. Также этой возможностью смогут воспользоваться участники незаконных вооруженных формирований, которые сложили оружие.

«Для покидающих территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям, оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости», — сказал Бакин.

Глава ЦПВС РФ добавил, что на протяжении суток боевики обстреляли населенные пункты, расположенные в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Ранее стало известно, что с 30 сентября начнет свою работу комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе. Об этом писала газета «Известия».