Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое из-за атаки дронов

Эр-Рияд, 14 сентября. Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое из-за атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что добыча нефти снизилась на пять миллионов баррелей в сутки. Это чуть более 50% от обычного показателя.

Reuters указывает, что атака беспилотных летательных аппаратов также привела к сбоям в поставках экспорта нефти. Однако агентство не подкрепило эту информацию соответствующими цифрами. Ранее атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии прокомментировали в Международном энергетическом агентстве.