Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое из-за атаки дронов

43
0 Оставить комментарий

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое из-за атаки дронов

Эр-Рияд, 14 сентября. Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое из-за атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что добыча нефти снизилась на пять миллионов баррелей в сутки. Это чуть более 50% от обычного показателя.

Reuters указывает, что атака беспилотных летательных аппаратов также привела к сбоям в поставках экспорта нефти. Однако агентство не подкрепило эту информацию соответствующими цифрами. Ранее атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии прокомментировали в Международном энергетическом агентстве.

«МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными странами-производителями и странами-потребителями. На данный момент рынки хорошо обеспечены достаточными коммерческими запасами», — цитирует RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров