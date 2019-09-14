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Появились кадры пожара из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Ангарске

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Появились кадры пожара из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме в Ангарске

Ангарск, 14 сентября. Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в микрорайоне № 8 Ангарска. Причиной пожара стал взрыв самогонного аппарата, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожар вспыхнул вечером в субботу. Мужчина 1971 года рождения варил в квартире самогон, однако аппарат взорвался. Мужчину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате пожара пострадали пять человек. Они надышались дымом. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Ранее появилось видео пожара в жилом доме на юго-западе Москвы по адресу Зюзинская улица, 6. Жертвой происшествия стал один человек, мужчина находился в квартире на 12-м этаже, где произошло возгорание.

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