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Москва подписала меморандум с Всемирной туристской организацией ООН

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Москва подписала меморандум с Всемирной туристской организацией ООН

Москва, 14 сентября. Власти Москвы подписали с Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) меморандум о взаимопонимании. Документ позволит столице России напрямую взаимодействовать с различными международными организациями в сфере развития туризма.

Меморандум был подписан в рамках Московской выездной программы на 23-й сессии Генассамблеи ЮНВТО. Глава комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева отметила, что документ подтверждает статус Москвы как участника ЮНВТО. В состав организации входят 158 стран и значительное число международных организаций.

«Это соглашение дает прежде всего возможность контактировать напрямую с этими организациями при поддержке ЮНВТО», — добавила Проничева.

Меморандум направлен на повышение привлекательности Москвы для туристов. Столица РФ с 1999 года являлась аффилированным членом ЮНВТО, меморандум был подписан лишь сейчас.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует активно развивать туристическую отрасль и оказывать отрасли государственную поддержку. Путин отметил, что важно заниматься укреплением конкурентоспособности туристического рынка. Также РФ будет «внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе», добавил российский лидер.

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Источник: ТАСС
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