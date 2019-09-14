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Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось до 8

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Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось до 8

Ярославль, 14 сентября. Число погибших в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до 8», — заявили в пресс-службе.

Восьмой жертвой аварии стала женщина 1948 года рождения. Ранее ее доставили в Ярославскую областную больницу в тяжелом состоянии, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Число пострадавших в аварии также увеличилось до 29 человек. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Ярославской области на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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