Сирия, 15 сентября. Боевики «Нусры»*** не позволяют сирийцам покинуть оккупированный Идлиб. Обострились разногласия в рядах SDF**** в Дейр-эз-Зоре. ВВС Турции осуществили боевые вылеты на севере Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции «Ан-Нусры» в южной части Идлиба; обследовали окрестности Дейр-эз-Зора.
«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами на севере Алеппо.
«Файлак Аш-Шам» провела обыски в поселении Дейр Баллут в Африне.
«Тахрир Аш-Шам»: препятствует выходу сирийцев с оккупированных территорий «Большого Идлиба».
Курды: повредили здание школы в Африне; перекрыли переправы через Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор; проводили аресты гражданских лиц в Ракке с целью их насильственной вербовки; заявили о предотвращении вылазки ИГ1 на юго-востоке САР; задержали одного из полевых командиров SDF в Дейр-эз-Зоре.
ВС Турции: уничтожили автомобиль РПК на севере Ирака; направили военный конвой на запад Алеппо.
Международная коалиция: мобилизовала отряды на линии соприкосновения сил с САА восточнее Дейр-эз-Зора.
Провинция Алеппо
Накануне на севере региона вновь отмечались вооруженные стычки между курдами и протурецкими боевиками. Как передавал информационный портал Step News Agency, противники обменивались ударами поблизости от населенных пунктов Кафр-Хашер и Мараназ. Сведений о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.
Стало известно, что обстрел курдами города Африн, произошедший в пятницу, привел к частичному разрушению здания средней школы. Об этом сообщало агентство новостей Syrian Network for Human Rights. К счастью, никто из учеников не пострадал.
Во второй половине дня на северо-западе провинции прошли рейды боевиков протурецкой группировки «Файлак Аш-Шам». Исламисты обыскивали жилые дома в населенном пункте Дейр Балут. О числе арестованных ничего неизвестно.
Провинция Дейр-эз-Зор
Курды распорядились о закрытии переправ через реку Евфрат, которые соединяли зоны контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) и Сирийской арабской армии (САА). Медиапортал Baladi-News передавал, что радикалы SDF преследовали цель прекратить контрабанду нефти на освобожденные правительственными войсками территории. Однако, по мнению местных активистов, это только усугубит ситуацию с нехваткой топлива и дестабилизирует обстановку в регионе, чего и добиваются проамериканские силы, действующие в координации с Вашингтоном.
Поступали данные о том, что SDF и возглавляемая США западная коалиция стягивают силы в район населенного пункта Аль-Хусейния северо-восточнее Дейр-эз-Зора. Позднее также сообщалось о прибытии к линии соприкосновения сил с курдами подкреплений правительственных сил.
Военнослужащие сирийской армии вновь обследовали пригороды административного центра региона. По информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), обыски состоялись в поселении Хатла, которое граничит с территориями, оккупированными курдскими отрядами.
Подконтрольные SDF медиапорталы тем временем заявляли о предотвращении вылазки ИГИЛ1 на юго-востоке провинции. Четыре джихадиста террористической группировки, которые намеревались организовать нападение в поселении Аль-Кашкия, были взяты в плен.
Еще один из высокопоставленных полевых командиров «демократических сил» был задержан курдами из-за разногласий с руководством. Медиапортала Al Nour передавал, что военный лидер группировки по имени Халил Аль-Вахша был помещен под домашний арест на военную базу у нефтяного поля Аль-Омар.
Провинция Даръа
В минувшие сутки сразу несколько вылазок неизвестных произошли к северу от Даръа. Новостной портал Masar Press Agency сообщал о том, что сперва был убит член партии «Баас» — Мадьян Аль-Джамуса. В этом же районе атаке подвергся полицейский опорный пункт. Позднее под ударом радикалов также оказалось здание администрации в городе Нава. Поиски преступников все еще ведутся. Подозреваемыми в организации налетов считаются подпольные группы боевиков вооруженной оппозиции, которые, как полагают военные эксперты, действуют в координации с американскими силами из района «Ат-Танфа».
Новая партия сирийских граждан вернулась в Сирию из Ливана и Иордании. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за сутки на территорию провинций Хомс, Дамаск и Даръа прибыли в общей сложности 1348 человек.
Провинция Идлиб
В южных районах Идлиба вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и радикалами исламистских бандгрупп. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела огонь по расположениям джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Серакиб, Карсаа, Кафр-Набаль и Хасс.
Через Идлиб на запад Алеппо был переправлен военный конвой вооруженных сил Турции. Тот же источник передавал, что военная техника предназначалась для укрепления существующих постов наблюдения, размещенных на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о создании демилитаризованной зоны.
Во второй половине дня стало известно о том, что джихадисты «Тахрир Аш-Шам» не позволяют мирным жителям покидать оккупированные территории Идлиба. Информагентство Al-Ikhbariya передавало, что боевики открыли огонь по автомобилям с сирийцами, которые продвигались в сторону гумкоридора «Абу-Духур». О возможных пострадавших не сообщалось. Предполагается, что радикалы намереваются использовать население в качестве «живого щита».
Twitter-канал (TNTranslations) передавал, что недовольство боевиков действиями «Тахрир Аш-Шам» продолжает нарастать. Так, группировка «Аджнад Аш-Шам» выступила с обвинениями в адрес «Ан-Нусры», заявив о том, что та замалчивает свои преступления.
Провинция Ракка
В Ракке продолжились задержания гражданских лиц курдами. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) передавал, что арест одного из сирийских граждан произошел в города Ат-Табка. Он был взят под стражу с целью принудительной мобилизации. Еще ряд сирийцев был задержан в соседней Хасаке.
Появились данные о последствиях последних вылазок террористов «Исламского государства»1 в контролируемых курдами районах провинции. По информации Twitter-канала (lawandliberty1), как минимум 11 членов «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты во время нападения джихадистов юго-западнее административного центра региона. Кроме того, к вечеру стало известно об убийстве еще одного курдского бойца к югу от Ракки.
Ирак
ВВС Турции продолжили осуществлять боевые вылеты в Иракском Курдистане в рамках операции «Коготь», о начале которой стало известно в конце мая. По информации источника в сети Twitter (ddsgf9876), удары турецкой авиации пришлись по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате чего был уничтожен пикап курдских радикалов. В то же время поступали сведения о возникновении пожара.
Агентство новостей Iraqi News передавало, что во второй половине дня в провинции Салах Эд-Дин удалось задержать шестерых боевиков «Исламского государства», включая женщину, которые готовили серию терактов в момент празднования шиитского религиозного ритуала Арбаин.
1 Организация запрещена на территории РФ.