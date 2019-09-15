Сирия, 15 сентября. Боевики «Нусры»*** не позволяют сирийцам покинуть оккупированный Идлиб. Обострились разногласия в рядах SDF**** в Дейр-эз-Зоре. ВВС Турции осуществили боевые вылеты на севере Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции «Ан-Нусры» в южной части Идлиба; обследовали окрестности Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами на севере Алеппо.

«Файлак Аш-Шам» провела обыски в поселении Дейр Баллут в Африне.

«Тахрир Аш-Шам»: препятствует выходу сирийцев с оккупированных территорий «Большого Идлиба».

Курды: повредили здание школы в Африне; перекрыли переправы через Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор; проводили аресты гражданских лиц в Ракке с целью их насильственной вербовки; заявили о предотвращении вылазки ИГ1 на юго-востоке САР; задержали одного из полевых командиров SDF в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: уничтожили автомобиль РПК на севере Ирака; направили военный конвой на запад Алеппо.

Международная коалиция: мобилизовала отряды на линии соприкосновения сил с САА восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Накануне на севере региона вновь отмечались вооруженные стычки между курдами и протурецкими боевиками. Как передавал информационный портал Step News Agency, противники обменивались ударами поблизости от населенных пунктов Кафр-Хашер и Мараназ. Сведений о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Стало известно, что обстрел курдами города Африн, произошедший в пятницу, привел к частичному разрушению здания средней школы. Об этом сообщало агентство новостей Syrian Network for Human Rights. К счастью, никто из учеников не пострадал.

Во второй половине дня на северо-западе провинции прошли рейды боевиков протурецкой группировки «Файлак Аш-Шам». Исламисты обыскивали жилые дома в населенном пункте Дейр Балут. О числе арестованных ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды распорядились о закрытии переправ через реку Евфрат, которые соединяли зоны контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) и Сирийской арабской армии (САА). Медиапортал Baladi-News передавал, что радикалы SDF преследовали цель прекратить контрабанду нефти на освобожденные правительственными войсками территории. Однако, по мнению местных активистов, это только усугубит ситуацию с нехваткой топлива и дестабилизирует обстановку в регионе, чего и добиваются проамериканские силы, действующие в координации с Вашингтоном.

Поступали данные о том, что SDF и возглавляемая США западная коалиция стягивают силы в район населенного пункта Аль-Хусейния северо-восточнее Дейр-эз-Зора. Позднее также сообщалось о прибытии к линии соприкосновения сил с курдами подкреплений правительственных сил.

Военнослужащие сирийской армии вновь обследовали пригороды административного центра региона. По информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), обыски состоялись в поселении Хатла, которое граничит с территориями, оккупированными курдскими отрядами.

Подконтрольные SDF медиапорталы тем временем заявляли о предотвращении вылазки ИГИЛ1 на юго-востоке провинции. Четыре джихадиста террористической группировки, которые намеревались организовать нападение в поселении Аль-Кашкия, были взяты в плен.

Еще один из высокопоставленных полевых командиров «демократических сил» был задержан курдами из-за разногласий с руководством. Медиапортала Al Nour передавал, что военный лидер группировки по имени Халил Аль-Вахша был помещен под домашний арест на военную базу у нефтяного поля Аль-Омар.

Провинция Даръа

В минувшие сутки сразу несколько вылазок неизвестных произошли к северу от Даръа. Новостной портал Masar Press Agency сообщал о том, что сперва был убит член партии «Баас» — Мадьян Аль-Джамуса. В этом же районе атаке подвергся полицейский опорный пункт. Позднее под ударом радикалов также оказалось здание администрации в городе Нава. Поиски преступников все еще ведутся. Подозреваемыми в организации налетов считаются подпольные группы боевиков вооруженной оппозиции, которые, как полагают военные эксперты, действуют в координации с американскими силами из района «Ат-Танфа».

Новая партия сирийских граждан вернулась в Сирию из Ливана и Иордании. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за сутки на территорию провинций Хомс, Дамаск и Даръа прибыли в общей сложности 1348 человек.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и радикалами исламистских бандгрупп. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела огонь по расположениям джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Серакиб, Карсаа, Кафр-Набаль и Хасс.

Через Идлиб на запад Алеппо был переправлен военный конвой вооруженных сил Турции. Тот же источник передавал, что военная техника предназначалась для укрепления существующих постов наблюдения, размещенных на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о создании демилитаризованной зоны.

Во второй половине дня стало известно о том, что джихадисты «Тахрир Аш-Шам» не позволяют мирным жителям покидать оккупированные территории Идлиба. Информагентство Al-Ikhbariya передавало, что боевики открыли огонь по автомобилям с сирийцами, которые продвигались в сторону гумкоридора «Абу-Духур». О возможных пострадавших не сообщалось. Предполагается, что радикалы намереваются использовать население в качестве «живого щита».

Twitter-канал (TNTranslations) передавал, что недовольство боевиков действиями «Тахрир Аш-Шам» продолжает нарастать. Так, группировка «Аджнад Аш-Шам» выступила с обвинениями в адрес «Ан-Нусры», заявив о том, что та замалчивает свои преступления.

Провинция Ракка

В Ракке продолжились задержания гражданских лиц курдами. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) передавал, что арест одного из сирийских граждан произошел в города Ат-Табка. Он был взят под стражу с целью принудительной мобилизации. Еще ряд сирийцев был задержан в соседней Хасаке.

Появились данные о последствиях последних вылазок террористов «Исламского государства»1 в контролируемых курдами районах провинции. По информации Twitter-канала (lawandliberty1), как минимум 11 членов «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты во время нападения джихадистов юго-западнее административного центра региона. Кроме того, к вечеру стало известно об убийстве еще одного курдского бойца к югу от Ракки.

Ирак

ВВС Турции продолжили осуществлять боевые вылеты в Иракском Курдистане в рамках операции «Коготь», о начале которой стало известно в конце мая. По информации источника в сети Twitter (ddsgf9876), удары турецкой авиации пришлись по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате чего был уничтожен пикап курдских радикалов. В то же время поступали сведения о возникновении пожара.

Агентство новостей Iraqi News передавало, что во второй половине дня в провинции Салах Эд-Дин удалось задержать шестерых боевиков «Исламского государства», включая женщину, которые готовили серию терактов в момент празднования шиитского религиозного ритуала Арбаин.

1 Организация запрещена на территории РФ.