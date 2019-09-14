Сирия, 14 сентября. «Аджнад Аш-Шам» обвинила «Ан-Нусру»*** в уничтожении фактов преступлений в Идлибе. Курды продали здание детской больницы в Ракке подрядчику из Алеппо. Иракские военные арестовали шесть террористов ИГ1 в провинции Салах эд-Дин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, направили подкрепление к линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из курдских бойцов к югу от Ракки.

«Аджнад Аш-Шам»: обвинила «Ан-Нусру» в уничтожении фактов преступлений в Идлибе.

Курды: заявили об убийстве четырех протурецких радикалов в Северном Алеппо; продали здание больницы в Ракке подрядчику из провинции Алеппо.

ВС Ирака: изъяли 20 СВУ, найденных южнее Багдада; задержали шесть террористов в провинции Салах эд-Дин.

Провинция Алеппо

Курдские интернет-порталы опубликовали новые сведения о последствиях вылазок радикалов группировки «Силы освобождения Африна» в районах, занимаемых протурецкими бандформированиями. Военный источник в сети Twitter (Servanenefrine) заявляет о том, что за последние два дня курды прибегли к шести атакам на позиции союзников Турции. Нападения привели к ликвидации по меньшей мере четырех боевиков и ранению еще четырех. Напомним, члены «Сил освобождения Африна» осуществляют подпольную деятельность в Африне и на других оккупированных исламистами территориях в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают неподтвержденные сведения о том, что Сирийская арабская армия (САА) направила подкрепления к линии разграничения сил с курдами юго-восточнее административного центра провинции. Согласно информации новостного портала DeirezZor 24, дополнительные подразделения правительственных сил были переброшены к населенным пунктам Ас-Салихия, Марат и Хшам. Напомним, в первой половине дня также сообщалось о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и международная коалиция во главе с США приступили к мобилизации своих отрядов в районе города Аль-Хусейния, расположенного на северо-востоке от Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (TNTranslations) заявляет о том, что джихадисты формирования «Аджнад Аш-Шам» обвинили «Джебхат Ан-Нусру»1 в замалчивании преступлений и оказании давления на тех, кто пострадал от исламистов группировки. Так, утверждается, что один из высокопоставленных членов «Аджнад Аш-Шам» был ограблен на контрольно-пропускном пункте «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, «Нусру» уличили в незаконном задержании лидеров вооруженной оппозиции под надуманными предлогами.

Напомним, ранее также поступала информация о расколе в рядах самой «Ан-Нусры» из-за разногласий между членами руководства. Так, несколько дней назад высказался один из полевых командиров бандгруппы Абу Абд, который обвинил лидеров «Тахрир Аш-Шам» в коррупции и невозможности противостоять силам САР.

Провинция Ракка

В Ракке продолжаются нападения на радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает информационное агентство Al Nour, группа неизвестных вооруженных людей застрелила одного из курдских бойцов неподалеку от деревни Ас-Сахль южнее административного центра провинции. Местные активисты возлагают ответственность за случившееся на джихадистов так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Между тем стало известно о том, что курдская администрация осуществила продажу здания детской больницы в Ракке подрядчику из города Кобани в Алеппо, который намерен снести его и вывезти металлические конструкции. Отмечается, что большая часть медицинского учреждения все еще пригодна для использования, что стало редкостью после масштабных бомбардировок ВВС международной коалиции США, проводившихся во время «битвы за Ракку».

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что инженерные части иракской армии провели поиск взрывных устройств, которые могли быть заложены террористами, к югу от города Багдад. По данным министерства внутренних дел страны, работа военных ВС Ирака привела к изъятию 20 СВУ.

Тем временем в провинции Салах Эд-Дин прошла спецоперация, направленная на выявление боевиков ИГ, осуществляющих подпольную террористическую деятельность. Тот же медиапортал передает, что шесть джихадистов, в том числе одна женщина, были арестованы в окрестностях городов Самарра и Аль-Джаллам. Известно, что задержанные планировали организовать серию терактов во время празднования шиитского религиозного ритуала Арбаин в конце октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.