Эмиссар ООН назвал военное решение конфликта в Ливии дорогостоящей утопией

Рабат, 14 сентября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе призвал стороны конфликта в этой стране и международное сообщество поддержать мирное урегулирование кризиса в Ливии.

«Думаю, что вариант военного решения конфликта в Ливии — это дорогостоящая утопия», — приводит слова Саламе агентство Algeria Press Service.

Саламе призвал стороны конфликта в Ливии и международных игроков действовать реалистично и осмотрительно. Он подчеркнул, что иного решения кризиса в стране, кроме как мирным путем, не существует.

По итогам встречи с премьер-министром Алжира Нуреддином Бедуи и главой МИД Алжира Сабри Букадумом Саламе заявил, что Рабат испытывает серьезные беспокойства по поводу ситуации в Ливии, поскольку страны имеют общую границу.

В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.

Ранее Саламе в докладе для Совета Безопасности о текущей ситуации в Ливии сообщил, что на стороне ПНС действуют иностранные наемники, террористы и экстремист. При этом Саррадж использует единственный в столице аэропорт «Митига» в военных целях. Кроме того, в ООН признали, что ПНС получает оружие от иностранных государств и стремится набрать наемных солдат. Действия ПНС подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну, заключил Саламе.