Сирия, 15 сентября. Курды незаконно арестовали пятерых мирных жителей в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. «Джебхат ан-Нусра»1*** признала гибель 500 своих боевиков в столкновениях с САА на границе Хамы и Идлиба. Протурецкие радикалы задержали девять гражданских лиц в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): задержала девять гражданских лиц в населенном пункте Дейр-Баллут на территории кантона Африн; ввела строгий запрет на вырубку леса в районе города Шейх Аль-Хадид.

Курды: незаконно арестовали в общей сложности пятерых мирных жителей на севере провинции Ракка и на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): признала гибель 500 своих боевиков в столкновениях с САА на границе Хамы и Идлиба.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики из состава одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) ввели строгий запрет на вырубку леса в районе города Шейх Аль-Хадид, расположенного на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо. Местный источник в Twitter (@HarbiehNadie), однако, предполагает, что местные жители были вынуждены прибегать к этому из-за частых и длительных перебоев с электричеством в зоне влияния Анкары, из-за чего гражданские лица по нескольку дней даже не могут приготовить еду. Между тем подконтрольные Турции радикалы даже не пытаются обеспечить населению достойные условия проживания на оккупированной ими территории.

Согласно уточненным данным, в населенном пункте Дейр-Баллут, находящемся в окрестностях Джандариса к югу от Африна, протурецкими бандгруппами в ходе рейдов в жилых кварталах были в сумме задержаны девять местных жителей. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Точных сведений о причинах незаконного ареста и о том, где сейчас находятся захваченные боевиками граждане, пока нет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** арестовали двух гражданских лиц в поселке Сувейдан Джазира в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, передает информагентство Al Nour. Предполагается, что данные противоправные задержания проводились в рамках спецопераций курдов против подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), активно действующих за Евфратом. Однако, как отмечают многие местные наблюдатели, прикрываясь борьбой с террористами ИГ1, радикалы SDF зачастую арестовывают не причастных ни к каким преступлениям местных граждан в целях их насильственной вербовки в свои ряды.

Провинция Ракка

Трое членов одной семьи были задержаны курдскими радикалами в собственном доме в деревне Аль-Местриха, расположенной на окраине города Тель-Абъяд в северной части Ракки. По информации SOHR, захваченных жителей зовут Ахмад аль-Юнес, Таха аль-Юнес и Али аль-Юнес. Гражданские лица были вывезены «Демократическими силами» в неизвестное место. Причина ареста на данный момент остается неизвестной. Напомним, курды, захватившие при помощи Соединенных Штатов власть на северо-востоке Сирии, развернули там целую антиарабскую кампанию, в ходе которой были репрессированы многие жители-арабы, составляющие, однако, национальное большинство в регионе.

Провинция Хама

Согласно сведениям портала Al Nour, главари исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ) признали гибель части своих боевиков в ходе столкновений с войсками САР в северной части Хамы и на юге провинции Идлиб. Пока что они подтвердили смерти около 500 террористов за последние сто дней, однако реальные цифры, по мнению многих военных экспертов, могут быть в разы больше. Напомним, за последние недели военнослужащие САА при поддержке ВКС РФ существенно продвинулись на окраинах Идлибской зоны деэскалации, значительно сдвинув линию соприкосновения с джихадистами на север — ближе к Маарет ан-Нуману.

1 Организация запрещена на территории РФ.