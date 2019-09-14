Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество

Лондон, 14 сентября. Посольство РФ в Лондоне призывает власти Великобритании не вносить раскол в украинское общество, заявил пресс-секретарь диппредставительства РФ в субботу.

Посольство РФ ответило на заявление заместителя главы МИД Великобритании Кристофера Пинчера на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве. Выступая на форуме, Пинчер призвал Москву прекратить якобы чинимые препятствия судоходству в Керченском проливе.

«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть наконец конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.

В российском дипведомстве отметили, что, судя по заявлению Пинчера, Лондон раздосадован реальным улучшением взаимоотношений между Москвой и Киевом, ведь это может стать помехой для нагнетания антироссийских настроений. Кроме того, доказательством тому служат и встревоженные публикации британских СМИ о том, что Европа выступает за оздоровление отношений с РФ.

В посольстве РФ обратили внимание на то, что позиция Лондона в отношении России не изменилась, однако она выделяется на фоне сдвигов в решении внутриукраинского кризиса. В дипмиссии отметили, что Москва во взаимодействии с ответственными партнерами делает конкретные шаги для разрешения кризисной ситуации. Свидетельством тому является обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Целью этого обмена было развитие контактов между Киевом, Донецком и Луганском в соответствии с минскими соглашениями.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.