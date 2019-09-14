«Спартак» уступил «Уралу» в матче РПЛ

Москва, 14 сентября. Футбольный клуб «Спартак» уступил «Уралу» со счетом 1:2 в рамках домашнего матча 9-го тура российской премьер-лиги.

Самуэль Жиго отличился в составе московской команды. Он оформил мяч в ворота на 12 минуте. У «Урала» забили голы Владимир Ильин (48) и Отман Эль-Кабир (60).

В настоящее время «Урал» находится на восьмой строчке турнирной таблицы, а «Спартак» занимает шестое место.

После проигрыша главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов заявил, что его ответом на критику со стороны болельщиков станут победы команды. По словам главного тренера, его подопечные слабо провели второй тайм игры с «Уралом».