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Володин поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

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Володин поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Москва, 15 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с Днем работников леса. 

«Лесные ресурсы имеют стратегическое значение для экономики и развития отечественной промышленности, важны для сохранения экологии и здоровья нации», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

Защита и восстановление, рациональное использование лесного фонда, современных технологий заготовки и переработки древесины — безусловный приоритет государства, отметил Володин. 

Володин поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

«Профессионализм и ответственный подход работников отрасли к своему делу обеспечивают развитие лесного хозяйства, сбережение природного богатства страны для будущих поколений», — подытожил председатель Госдумы.

Напомним, День работников леса — это интернациональный праздник, который отмечается в третье воскресенье сентября. Его также празднуют в Белоруссии, Киргизии и на Украине.

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