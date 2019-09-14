Родители детей-аутистов рассказали об инклюзивном образовании в РФ на конгрессе в Европе

Ницца, 14 сентября. Родители детей-аутистов впервые представили опыт инклюзивного образования и ресурсных классов в России на международном конгрессе в Ницце.

Член правления ассоциации «Аутизм-Регионы» Евгений Бондарь в рамках симпозиума «Доступ к обучению и школьному образованию» рассказал, как в России применяется инклюзивное обучение для детей с аутизмом. Бондарь отметил, что при таком обучении дети частично учатся в образовательной школе.

На данный момент в России почти тысяча детей с расстройством аутистического спектра (РАС) обучаются по такой системе, при этом каждый год число ресурсных классов увеличивается, в том числе в регионах.

Бондарь добавил, что преимущество инклюзивного обучения заключается в том, что дети с РАС получают возможность общаться и учиться со сверстниками. При этом участники конгресса подчеркивали, что важно обеспечить настоящую инклюзию, а не фейковую.

Представитель «Аутизм-Регионы» Екатерина Заломова отметила в комментарии телеканалу «360», что родители детей с РАС вызывают восхищение, они не опускают руки и «сворачивают горы» для того, чтобы люди с РАС в России жили достойной и счастливой жизнью.