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«Газпром» снизил поставки газа по трубопроводу OPAL

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«Газпром» снизил поставки газа по трубопроводу OPAL

Берлин, 14 сентября. «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод OPAL в субботу по решению суда Евросоюза. Об этом сообщила компания-оператор OPAL.

Оператор OPAL сообщил, что к 10.00 по московскому времени поставки газа через пункт в Грайфсвальде сократились до 32,76 миллиона киловатт-час. При этом «Газпром» увеличил поставки газа из «Северного потока» через газопровод NEL.

Суд ЕС ранее отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ «Северного потока». Решение было вынесено после того, как польская компания PGNiG подала соответствующий иск. В Варшаве уверены, что установленные судом ограничения не позволят «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину, так как компания не сможет в полной мере использовать газопровод «Северный поток». Помимо этого, в Польше заявили, что доступ «Газпрома» к 90% мощности OPAL якобы противоречит принципу энергетической солидарности, принятом в ЕС.

В «Газпроме», комментируя решение суда ЕС, назвали его политически мотивированным. В компании отметили, что в настоящий момент изучают юридические и коммерческие последствия решения суда ЕС об отмене права компании использовать полную мощность газопровода OPAL.

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