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Кононов заявил, что ответит на критику болельщиков победами «Спартака»

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Кононов заявил, что ответит на критику болельщиков победами «Спартака»

Москва, 14 сентября. Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов заявил, что его ответом на критику со стороны болельщиков станут победы команды.

На пресс-конференции после матча девятого тура чемпионата России против «Урала», в котором «Спартак» уступил сопернику со счетом 1:2, Кононов прокомментировал информацию касательно его возможного увольнения.

«После каждого проигрыша «Спартака» происходит одна и та же ситуация. Моим ответом на критику станут победы команды», — сказал он.

С точки зрения главного тренера «Спартака», команда слабо провела второй тайм игры с «Уралом». Он заметил, что хорошая игра была в первом тайме — «здорово прессинговали». Однако во втором тайме провести слаженную игру не удалось, так как атаки были непродуманными.

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