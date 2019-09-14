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Волкер анонсировал встречу с Сурковым

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Волкер анонсировал встречу с Сурковым

Киев, 14 сентября. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По словам Волкера, встреча может состояться в ближайшее время.

«Если брать прямые контакты с Сурковым и Российской Федерацией, то мы в последние недели пытаемся назначить время, чтобы собраться, и, надеюсь, что мы скоро встретимся»,  — заявил Волкер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

Волкер и Сурков провели четыре встречи с августа 2017 года. Предыдущие переговоры представителя Госдепартамента США и помощника президента РФ прошли в Дубае 26 января 2018 года.

В августе текущего года сообщалось, что Волкер в третий раз направил официальный запрос на проведение встречи с Сурковым. Кроме того, после избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины Волкер провел ряд встреч с украинскими политиками, чтобы понять, какую тактику выберет Зеленский в отношениях с Россией.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых действий на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили тяжелые ранения.

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Источник: ТАСС
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