Садальский обнародовал личную переписку с Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Известный российский актер Станислав Садальский обнародовал личную переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак головного мозга на последней стадии.

Судя по переписке, Заворотнюк поблагодарила Садальского за оказываемую ей поддержку. Актриса также подчеркнула, что таких неравнодушных людей, как Садальский, сейчас не так много.

«Дорогой Стас! Я искренне благодарна тебе за такую невероятную, сердечную поддержку! Таких неравнодушных людей как ты, увы, совсем немного. Еще раз огромное спасибо! Искренне и от души, твоя Заворотнюк», — написала актриса.

Садальский признался в любви Заворотнюк, а также поинтересовался, не нужна ли ей помощь в поиске хороших врачей. Переписку публикует телеканал «Звезда».

Напомним, в ряде СМИ начали появляться сообщения о том, что Заворотнюк была госпитализирована клинику в столице, после чего врачи ввели ее в медикаментозную кому. Эту информацию подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака головного мозга. По словам продюсера, состояние актрисы в настоящее время оценивается как очень тяжелое. По словам врачей, опухоль сильно разрослась, поэтому оперировать актрису нельзя.

Однако директор Заворотнюк Стас Христов выступил с опровержением сообщений о госпитализации звезды.

Ранее король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал актрису Анастасию Заворотнюк. Соответствующую фотографию он разместил в своем профиле в Instagram.