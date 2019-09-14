Продюсер фильма о Началовой призвал молиться о здоровье Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Продюсер фильма о покойной певице Юлии Началовой Андрей Загорский призвал поклонников актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк молиться о ее здоровье.

Загорский также обратился к журналистам с просьбой «не терроризировать» родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» вопросами о состоянии актрисы. Продюсер отметил, что супруг телеведущей Петр Чернышев и близкие Заворотнюк находятся в тяжелом и очень напряженном состоянии.

«К почитателям творчества Анастасии у меня огромная просьба сейчас — молиться, молиться и еще раз молиться о ее здоровье. Потому что счет идет на… Надо молиться о лучшем», — сказал Загорский в комментарии Nation News.

Слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились после того, как она перестала появляться на публике и отменила свое участие в спектакле. При этом официального подтверждения этой информации нет. Ранее ряд СМИ распространил информацию, что врачи приостановили интенсивное лечение Заворотнюк после того, как ее состояние ухудшилось.

Телеведущая Елена Малышева, комментируя слухи и приостановке интенсивного лечения Заворотнюк, отметила, что реальные данные о состоянии актрисы отсутствуют, ее семья не подтвердила информацию. При этом продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что врачи диагностировали у Заворотнюк последнюю стадию рака головного мозга.